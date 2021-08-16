Швеція візьме участь в "Кримській платформі"

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен і міністр оборони Пітер Хультквіст приїдуть до Києва 23 серпня, щоб взяти участь в урочистому відкритті української ініціативи "Кримська платформа", повідомляє Кореспондент.

"Прем'єр-міністр відвідає Київ 23 серпня, щоб взяти участь у відкритті української ініціативи "Кримська платформа". У візиті також візьме участь міністр оборони Петер Хультквіст", - йдеться в повідомленні.

При цьому в пресслужбі відзначили, що участь прем'єр-міністра підтверджує принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.