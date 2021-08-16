Безос подав до суду на NASA через її контракт зі SpaceX

Космічна компанія Blue Origin, яка належить підприємцю й засновнику Amazon Джеффу Безосу, подала до суду на NASA через її контракт зі SpaceX. Сторони продовжують боротися за можливість відправити людей на Місяць, повідомляє РБК-Украина.

Представник Blue Origin заявив, що контракт з компанією Ілона Маска має безліч проблем, які повинні бути усунуті, щоб урівноважити конкуренцію.

Зауважимо, що важливу роль у виборі SpaceX, відіграло те, що компанія пропонувала за свої послуги ціну, яка двічі менша, ніж у Blue Origin.

Також нагадаємо, що нещодавно компанія Безоса оприлюднила інфографіку у якій розкритикувала посадковий модуль Ілона Маска. Blue Origin відзначила, що Starship ще жодного разу не виходила за орбіту, у зв’язку з чим, Безос вимагає використовувати виключно перевірені технології.

Blue Origin updated its HLS infographic about SpaceX's Starship, saying this is "what immense complexity & heightened risk' looks like for going back to the moon:" pic.twitter.com/QtffH8dEio — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 13, 2021

Автор: Сергій Пишкін