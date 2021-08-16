У МОЗ заманюють українців на вакцинацію квитками на концерт на "Олімпійському"
Українці, які вакцинуються проти COVID-19 починаючи з середи, отримають заохочення - квитки на святковий концерт до Дня Незалежності. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Україна 24.
За його словами, вакцинація не повинна зупинятися через свята.
"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський". Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації й зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який вже показує результат", - заявив глава МОЗ.