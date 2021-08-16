У МОЗ заманюють українців на вакцинацію квитками на концерт на "Олімпійському"

Українці, які вакцинуються проти COVID-19 починаючи з середи, отримають заохочення - квитки на святковий концерт до Дня Незалежності. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Україна 24.

За його словами, вакцинація не повинна зупинятися через свята.