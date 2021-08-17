Підприємцям готують новий вид штрафу

Для українських підприємців можуть ввести новий вид штрафу. Народні депутати пропонують карати суб'єктів господарювання за відсутність в Єдиному держреєстрі даних про їх філії та відділення, повідомляє Обозреватель.

До Верховної Ради внесено відповідний законопроєкт № 5760 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Його авторами виступила група нардепів від партії "Слуга народу", в числі яких такі відомі особистості як Елла Рєпіна, Галина Третьякова, Євген Грабар, Олександр Качура.

Зокрема, документом пропонується доповнити статтю 164 Кодексу новими частинами, якими передбачена адміністративна відповідальність суб'єктів господарювання за неподання, несвоєчасне подання відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про свої відокремлені підрозділи. Відповідальність настане також і в тому випадку, якщо до Реєстру не будуть внесені зміни в інформації про такі підрозділи.

В обох випадках розмір штрафу складе від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому виразі це від 4250 грн до 8500 грн.

Автори законопроєкту № 5760 затверджують, що на практиці юридичні особи часто відмовляються від державної реєстрації своїх підрозділів, оскільки законодавством зараз не передбачена відповідальність за такі діяння. Це, в свою чергу, призводить до значних ризиків для держави, інших підприємців і споживачів. Крім того, обмежуються можливості для держави щодо захисту прав споживачів, здійснення контролю за якістю та безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт.

Народні депутати впевнені, що прийняття даного законопроєкту створить умови для підвищення рівня відповідальності юридичних осіб щодо державної реєстрації своїх відокремлених підрозділів.