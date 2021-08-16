Насіння кавуна: як правильно їсти і в чому користь

Більшість з нас любить їсти кавун без зернят, вибираючи їх з м'якоті або відкидаючи в процесі їжі. Чому це неправильно та скільки всього корисного у насінні кавуна, повідомляє 24 Канал.

Мало хто знає про те, що насіння кавуна позитивно впливає на наше здоров'я. Вчені виявили, що кісточки мають вітаміни та мінерали, які дуже корисні для нашого організму.

Окрім того, вчені довели, що вживання насіння кавуна не має жодних негативних наслідків.

Що стосується їх корисних властивостей, то вони можуть похизуватися хорошими характеристиками у боротьбі з грибковими та бактеріальними інфекціями. Окрім того, вчені виявили позитивну дію при харчових, респіраторних та шкірних хвороб.

Також насіння кавуна може вгамувати біль та протидіяти запаленням. Справжнім відкриттям стала можливість насіння знижувати артеріальний тиск.

В насінні кавуна є магній, цинк, залізо, вітаміни групи B та ненасичені жирні кислоти. Єдиний мінус – калорійність: 500 кілокалорій на 100 грамів продукту.

Як вживати насіння кавуна окремо від м'якоті