В Іспанії відпочивальники на пляжі затримали катер наркоторговців

В Іспанії катер наркокур'єрів вилетів на пляж з людьми, де зловмисників затримали відпочивальники, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що інцидент стався біля пляжу Меліц в провінції Гранада в суботу ввечері. Морська поліція помітила підозрілий човен і почала переслідування, після чого катер, намагаючись втекти від погоні, на повному ходу вилетів на пляж, де було багато відпочиваючих.

Під звуки сирен поліції двоє чоловіків вискочили з човна, намагаючись втекти. Однак більш десятка пляжників кинулися за ними в погоню.

Незабаром натовпу вдалося схопити одного з чоловіків. Поліція прибула через кілька хвилин. На той час відпочивальники притиснули одного з чоловіків до землі, в той час, як інші намагалися знайти іншу людину.

Поліція повідомила, що один підозрюваний був арештований на місці, а другий чоловік пізніше неподалік.

Як виявилося, човен перевозив понад 700 кг канабісу. Пізніше правоохоронці вітали сміливі дії пляжників.