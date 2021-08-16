Міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки радила лікувати COVID-19 магією

Президент Шрі-Ланки в понеділок, 16 липня, звільнив з посади міністра охорони здоров'я Павітру Ванняраччі, яка публічно закликала боротися з Covid-19 чаклунством і “чудодійним” зіллям. Попри відставку, вона все ж залишиться в кабінеті міністрів – президент передав Ванняраччі “менш важливе” міністерство транспорту, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що кількість інфікованих коронавірусом та смертність від нього на Шрі-Ланці досягла рекордного рівня.

Павітра Ванняраччі публічно схвалила "чарівне зілля" проти Covid-19, створене чаклуном. Вона також вилила горщик "благословенної" води в річку після того, як шаман сказав їй, що це покладе край пандемії в острівній державі з населенням 21 млн осіб.

Крім того, колишня міністерка у листопаді минулого року сама публічно випила "чудодійне зілля" проти коронавірусу, виготовлене шаманом. А вже у січні 2021 р. потрапила в реанімацію через зараження Covid-19.

Минулого тижня уряд Шрі-Ланки різко розкритикував міністерство охорони здоров'я під керівництвом Ванняраччі за недооцінку кількості заражених коронавірусом. Зазначається, що щодня в країні заражається понад 3000 людей. А кількість щоденних смертей від Covid-19 перевищила 150 осіб, і в країні вже не вистарчає крематоріїв для спалювання трупів.

Зазначається, що уряд посилив обмеження, і з понеділка, 16 серпня, в магазинах і ресторанах Шрі-Ланки запроваджено комендантську годину. З вівторка, 17 серпня, заборонили весілля та вечірки, а всі державні церемонії й громадські збори заборонено до 1 вересня.