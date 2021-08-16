Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у стрілянині на кордоні

Перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовослужбовцями сталася ввечері в понеділок на Гегаркунікській ділянці вірмено-азербайджанського кордону, по обидва боки є загиблі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"16 серпня о 18:10 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь по вірменським позиціям в Гегаркунікскій області (схід Вірменії - ІФ). У результаті перестрілки загинув військовослужбовець ЗС Вірменії, рядовий Арман Акопян, 2002 р.н.", - повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначили, що в результаті вжитих вірменською стороною відповідних дій з азербайджанської сторони є троє убитих і один поранений військовослужбовець.

Пізніше уповноважений з прав людини в Вірменії Арман Татоян повідомив, що збройні сили Азербайджану обстрілюють села Кут і Норабак Гегаркунікської області на сході республіки.

"ВС Азербайджану в даний час ведуть прицільний вогонь по селах Кут і Норабак Гегаркунікської області. Вогонь інтенсивний, застосовується зброя різного калібру. Жителі сіл намагаються сховатися", - написав Татоян на своїй сторінці в фейсбуці.

Зі свого боку, Міноборони Азербайджану повідомило, що Збройні сили Вірменії ввечері в понеділок обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району.

"Обстріл вівся з 18:45 до 20:30 з позицій ВС Вірменії в населеному пункті Заркянд Басаркечарского району по позиціях азербайджанських військових в населеному ﻿﻿пункті Йухари Айрим Кяльбаджарского району зі стрілецької зброї різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Азербайджану спростувало заяву вірменської сторони про загибель вірменського військового в результаті обстрілу з боку частин азербайджанської армії в напрямку Басаркечарського району.

"Брехнею є і інформація, поширена вірменською стороною про нібито втрати в рядах нашої армії", - повідомляє Міноборони.

Азербайджанське оборонне відомство також спростувало інформацію вірменської сторони про обстріл азербайджанською армією села Кут і Норабак Гегаркунікської області на сході республіки.

"Азербайджанські військові дотримуються міжнародні гуманітарні правові принципи і не обстрілюють невійськові об'єкти і цивільних осіб", - йдеться в заяві Міноборони Азербайджану.

Раніше в понеділок в результаті перестрілки на ділянці населеного пункту Ерасх південно-західній Араратській області на кордоні з Нахічеванської автономною республікою загинув старший прапорщик ВС Вірменії.

Вранці в понеділок Міноборони Вірменії повідомило, що підрозділи ЗС Азербайджану спробували просунутися вглиб території Вірменії в південно-західній Сюнікській області на ділянці Чорного озера.