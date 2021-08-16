США не повинні битися в цій війні - Байден про виведення військ з Афганістану
Президент США Джо Байден пояснив виведення американських військ з Афганістану, на тлі якого владу в країні захопили бойовики руху Талібан, повідомляє Новое время.
У своєму зверненні до нації Байден сказав, що ситуація погіршилася "швидше, ніж ми очікували", але він не шкодує про своє рішення.
"Афганські політичні лідери здалися і втекли з країни. Афганські війська здалися, іноді не намагаючись боротись... Американські війська не можуть і не повинні боротися і гинути у війні, в якій афганські військові не хочуть битися за себе", - заявив президент США.
За словами Байдена, США витратили понад трильйон доларів і дали афганським військовим
"всі інструменти, які їм могли знадобитися", але не змогли дати їм бажання
"битися за своє майбутнє". Він додав, що ще рік або п'ять років перебування американських сил в Афганістані нічого б не змінили.
Президент США підкреслив, що після евакуації американських дипломатів і їх союзників, для якої в Афганістан направили додаткові сили, США закінчать виведення військ і
"найдовшу війну Америки".