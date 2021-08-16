В Україні створюють "Центр протидії стихійним лихам"

МВС розробляє проєкт створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати не тільки в Україні, а й допомагати Європі у подоланні надзвичайних ситуацій, повідомляє Факти.ICTV.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі українських рятувальників, які повернулися після ліквідації пожеж у Греції. Він також подякував їм і висловив надію, що набутий досвід ще стане в пригоді.

Гасити пожежі в Греції з 6 серпня допомагали понад 100 українських пожежників. Їм вдалося врятувати від вогню два населених пункти - Спатару і Метохі, в тому числі 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарські будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.

А поблизу міста Каматріадес врятовані житловий будинок та 23 га оливкового і фігового саду.