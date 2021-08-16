ОАСК повернув Семочко посаду першого заступника голови СЗР

Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочко на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Інформацію про це 16 серпня підтвердили в пресслужбі суду, повідомляє Ліга.net.

11 серпня 2021 року ОАСК задовольнив позов Семочко до СЗР і відновив його на військовій службі та на посаді першого заступника голови СЗР.

Семочко був звільнений у квітні 2019 року п'ятим президентом Петром Порошенко, після того, як НАБУ відкрило проти Семочко кримінальну справу за підозрою в незаконному збагаченні, а в грудні 2018 го контррозвідка підтвердила, що у його цивільної дружини та дочки є російське громадянство.

У жовтні 2018 року в програмі Наші гроші журналісти розповіли про три будинки вартістю $8 млн, що ймовірно належать родині Семочко, і про можливе російське громадянство його передбачуваних родичів.

У листопаді 2020 року суд зобов'язав ряд видань спростувати інформацію про Семочко як ту, що не відповідає дійсності.

13 січня 2021 року Верховний суд скасував указ Порошенко про звільнення Семочко, але не поновив його на посаді.