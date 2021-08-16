Нацполіція посилила режим несення служби

Підрозділи Національної поліції перейшли на посилений варіант несення служби - для забезпечення безпеки на свята з нагоди 30-річчя незалежності України, що наближаються, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби Національної поліції до охорони громадської безпеки та порядку будуть залучені всі структурні підрозділи поліції. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії України.

"Додаткові патрулі з'являться в місцях скупчення людей - в громадських місцях, на автостанціях, на з﻿алізничному вокзалі, в метро та аеропортах" , - зазначив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Також він додав, що в центрі Києва буде частково обмежено рух автотранспорту, змінено графік і схема руху громадського транспорту.

"Близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України працюватимуть в місті Києві" , - заявив керівник поліції Києва Іван Виговський.

При цьому він повідомив, що столичні поліцейські будуть активно відпрацьовувати місця концентрації громадян, розважальні заклади та місця відпочинку, об'єкти інфраструктури Києва.