Прокуратура провела обшуки у "будівельників" Подільського моста

Заступнику керівника Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд КМДА прокуратура міста Києва ставить службову недбалість, а підряднику проведення робіт - розкрадання коштів, повідомляє Дзеркало тижня.

Як стверджує київська прокуратура в Telegram, обидва фігуранти привласнили 4,5 мільйона гривень, які призначалися на проведення робіт з будівництва Подільсько-Воскресенського моста. Суть злочину в тому, що були заплачені гроші за роботи, які ніхто не виконував.

Виконувач обов'язків керівника дирекції, який зараз є заступником начальника комунального підприємства, в липні 2020 року підписав акт приймання виконаних робіт.

У документах було зазначено, що в квітні-травні 2020 року підрядники пофарбували ряд залізобетонних прогонових плит автопроїзду. Експертиза показала, що роботи не проводилися.

16 серпня правоохоронці провели обшуки в офісі департаменту транспортної інфраструктури КМДА, в самому комунальному підприємстві, а також у підрядних організаціях. Крім того, слідчі дії проводили в житлових приміщеннях фігурантів справи.