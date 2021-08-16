У Держдепі не виключають взаємодію з талібами
Глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс допустив, що Вашингтон зможе взаємодіяти з новою владою Афганістану. Він заявив про це на регулярному брифінгу для журналістів, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, це можливо в разі, якщо представники радикального руху «Талібан» будуть дотримуватися певних базових прав громадян країни.
"Це буде залежати від дій цього уряду, це буде залежати від дій "Талібану"... Майбутній уряд Афганістану, який не вкриває терористів, який захищає базові права свого народу, в тому числі базові, фундаментальні права половини свого населення - жінок і дівчаток, - з таким урядом ми зможемо працювати", - пояснив Прайс.