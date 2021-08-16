У Держдепі не виключають взаємодію з талібами

Глава пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс допустив, що Вашингтон зможе взаємодіяти з новою владою Афганістану. Він заявив про це на регулярному брифінгу для журналістів, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, це можливо в разі, якщо представники радикального руху «Талібан» будуть дотримуватися певних базових прав громадян країни.