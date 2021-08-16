Блінкен обговорив з Лавровим обстановку в Афганістані

Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок обговорив крах підтримуваного Заходом уряду Афганістану з Китаєм і Росією, повідомляє Дзеркало тижня.

Держдепартамент повідомив, що Блінкен окремо поговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ Китаю Ван І, щоб обговорити ситуацію з безпекою і зусилля щодо евакуації людей в безпечне місце, передає AFP.

Держдепартамент надав кілька інших подробиць. Росія заявила, що Блінкен і Лавров обговорили роботу Москви з різними афганськими політичними силами, спрямовану на «сприяння забезпеченню стабільності та громадського порядку».

Обидва «домовилися продовжити консультації за участю Китаю, Пакистану та інших зацікавлених країн, щоб створити правильні умови для початку інклюзивного межафганского діалогу в нових умовах», йдеться в заяві російського МЗС.

Лавров також поговорив телефоном зі своїм китайським колегою Ван І. Вони обговорили політичну координацію у зв'язку з ситуацією в Афганістані і її наслідками для регіону.

Росія заявила, що бачить, що Талібан "відновлює порядок", в той час, як Китай заявив в понеділок, що хоче «дружніх і заснованих на співпраці» відносин з Афганістаном за талібів.

Китай, який, на думку правозахисних груп, ув'язнив більше одного мільйона осіб, в основному мусульман з уйгурів та інших меншин, в ході кампанії, яку Вашингтон вважає геноцидом, прагне зупинити ісламський радикалізм на своїй території та є союзником Пакистану, історичного покровителя Талібану.