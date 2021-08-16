ООН закликала сформувати інклюзивний уряд в Афганістані

Рада Безпеки ООН закликала до переговорів зі створення нового уряду в Афганістані "єдиного, інклюзивного та представницького - в тому числі при повній, рівній та значущій участі жінок", а також до припинення бойових дій на території країни, повідомляє Кореспондент.

"Члени Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення всіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів" , - йдеться в заяві, передає CNN.

Організація також висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини та підкреслила строкову та нагальну необхідність притягнення винних до відповідальності.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав талібів "бути надзвичайно стриманими". Він підкреслив, що охочим необхідно дати можливість покинути країну.

Рада Безпеки ООН підкреслила важливість боротьби з тероризмом в Афганістані для забезпечення того, щоб інші країни не піддавалися погрозам або нападам, і заявив, що "ні таліби, ні будь-які інші афганські угруповання або окремі особи не повинні підтримувати терористів, що діють на території будь-якої іншої країни".

Посол Афганістану в ООН Гулам Ісакзай, виступаючи від імені мільйонів людей, "чия доля висить на волосині", закликав Організацію Об'єднаних Націй не визнавати ніяку адміністрацію, яка домагається влади силою, або будь-який уряд, що не є інклюзивним.