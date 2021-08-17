Землетрясения в Гаити: число жертв возросло до 1419

У понеділок, 16 серпня, офіційно підтверджена кількість жертв землетрусу магнітудою 7,2 у районі Гаїті зросла до 1419 осіб. Ще щонайменше 6000 постраждали, повідомляє Обозреватель.

Видання The Guardian заначило, що останній схожий землетрус (магнітудою 7) стався на Гаїті 12 січня 2010 року, але тоді катаклізм був більш руйнівним – загинули близько 200 тис. осіб. Цього разу епіцентр розташовувався далі від густонаселеної столиці.

16 серпня рятувальники заявили, що умови на південному півострові Гаїті, де відбувся землетрус, складні. Крім того, ймовірно, вони погіршаться – оскільки регіон очікується тропічний шторм Грейс.

До полудня понеділка сильний дощ уже захопив столицю Порт-о-Пренс. Синоптики попереджали про ймовірність повеней і раптових зсувів, які можуть заблокувати дорожній рух.

Згідно з даними Національного центру ураганів США, Грейс мав накрити Гаїті з вечора понеділка до ранка вівторка (за місцевим часом). Він може пройти над районами, безпосередньо постраждалими від землетрусу. Там очікується до 38 см опадів.

"Нам потрібно підготуватися. Це призведе до сильних повеней... та утруднить рятувальні роботи" , – попередив Жан Вільям Пап, відомий гаїтянський лікар, який приймав участь у ліквідації наслідків землетрусу.