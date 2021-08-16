В "ЛНР" з початку року виявлено понад 40 схронів з боєприпасами

У 2021 році в Луганській області встановлено місцезнаходження понад 40 схованок, облаштованих у 2014 році. Серед виявленого в них - понад 200 кг вибухівки, а також гранати і реактивний піхотний вогнемет виробництва РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як стверджує пресслужба СБУ в Лисичанську співробітники відомства встановили місцезнаходження таємного арсеналу диверсантів, причетних до підривів декількох мостів в Луганській і Донецькій областях в 2014 році.

Зі схованки, облаштованого в стіні покинутого захисної споруди, вилучено понад 8 тис. Одиниць зброї і боєприпасів, 9 кг тротилу і пластиду, протитанковий ракетний комплекс "Фагот", реактивний піхотний вогнемет "РПО-А" Джміль ", виробництва РФ. У підвалі багатоповерхівки в центрі Сєвєродонецька виявлено схованку з бойовими гранатами.

У Станично-Луганському районі під час слідчих дій за місцем проживання учасника кримінального провадження правоохоронці, серед іншого, виявили понад 1 кг вибухівки, електродетонатори, бойові гранати. У селищі поблизу Сєвєродонецька виявлено схованку з реактивними протитанковими гранатами та великою кількістю патронів до стрілецької зброї.

Зловмисники влаштували схрон у 2014 році за вказівкою одного з ватажків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

У Покровському районі Донецької області при документуванні протиправної діяльності учасника незаконного збройного формування так званого "Батальйону Схід" правоохоронці вилучили зі схованки дві тротилові шашки загальною вагою 600 г, автомат АКС-74 з двома магазинами, гранатометний постріл РПГ-18, гранатометний постріл ВОГ 17м " хаттабка", дві гранати РГД-5 з запалами до них, п'ять димових шашок, майже 3 тис. патронів різного калібру.