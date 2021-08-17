З афганської приватної бази не можуть виїхати 12 українців

У захопленій талібами столиці Афганістану Кабулі на одній з баз опинилися заблокованими 12 громадян України. Води і їжі їм вистачить ще приблизно на тиждень, а бойовики, що змінили охорону, вимагають здати зброю, повідомляє Сьогодні.

Про це розповів журналістам один із заблокованих на базі українців, який прилетів по роботі в Афганістан незадовго до взяття Кабула.

За словами чоловіка, загалом на території бази близько 400 людей, серед яких, крім 12 громадян України, британці, румуни, болгари, грузини й індуси. Він пояснив, що на таких приватних базах на кшталт готелю в Афганістані зазвичай живуть іноземці.

Українець зазначив, що поки таліби не виявляють агресії, однак замінили охорону бази на свою і постійно вимагають здати зброю.

"Якщо на це (здачу зброї. – Ред.) підемо, що буде потім – велике питання. У будь-якому разі зараз ми не можемо полетіти з Кабула. Відсутність літаків – одна з проблем. Інша, не менш серйозна, евакуація з бази в аеропорт" , – розповів він.

Українець уточнив, що немає транспорту, на якому можна було б дістатися до аеропорту, дороги контролюються талібами, щоправда вони обіцяли пропускати.

Співрозмовник видання також розповів, що електрика і зв'язок на базі поки є, а води та їжі вистачить приблизно на тиждень.

В українському МЗС знають, про заблокованих на базі 12 українців, дипломатам надіслали листи з їхнім списком і копії паспортів, також вони виходять на зв'язок.

Однак у зовнішнтополітичному відомстві поки не можуть якось вплинути на ситуацію і обіцяють шукати варіанти вивезти українців із Кабула, можливо, за участю інших європейських країн.

Тим часом у соцмережах з'явилося відео, яке зняли українці з приватної військової компанії, що працювала в Афганістані, на якому видно, як таліби випускають в'язнів, що, вірогідно, сиділи за тероризм.