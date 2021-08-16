У Луцьку двох поліцейських позбавили волі за хабарництво

У Луцьку колишній керівник управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіціі та старший оперуповноважений цього управління засуджені до позбавлення волі за отримання хабаря, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора поліцейські визнані винними у вимаганні та отриманні за попередньою змовою групою осіб 3 тис. доларів хабаря за невжиття заходів щодо залучення посадової особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Обом обвинуваченим призначено покарання - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Попри невизнання обвинуваченими своєї провини, прокурори в суді довели, що колишній керівник управління ДВБ, на розгляді у якого перебували матеріали щодо можливого вчинення корупційного правопорушення одним зі співробітників ГУ Нацполіції у Волинській області, вступив в злочинну змову зі своїм підлеглим з метою отримання хабаря.

Для конспірації своїх дій, він намагався привернути як посередника місцевого жителя. Усвідомивши, що працівники поліції спонукають його до вчинення злочину, чоловік одразу звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Надалі керівника управління та оперуповноваженого було затримано під час отримання усієї суми хабаря.