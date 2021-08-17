Экс-депутата Балашова затримали і відправили до СІЗО

Увечері в понеділок, 16 серпня, в Печерському РВВС Києва затримали колишнього народного депутата і лідера партії 5.10 Геннадія Балашова.

Його адвокат Ігор Черезов зазначив, що його клієнт проведе ніч у СІЗО. Причини затримання не повідомляються.