Экс-депутата Балашова затримали і відправили до СІЗО
Увечері в понеділок, 16 серпня, в Печерському РВВС Києва затримали колишнього народного депутата і лідера партії 5.10 Геннадія Балашова.
Його адвокат Ігор Черезов зазначив, що його клієнт проведе ніч у СІЗО. Причини затримання не повідомляються.
«Сьогодні при незрозумілих слідчих діях був затриманий в Печерському РВВС Геннадій Балашов. Це порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого, для клієнта, ми впевнені. Як, втім, й інших, фейкових кримінальних справах. Після сьогоднішнього "відвідування" РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям. Ніч він проведе в слідчому ізоляторі», - повідомив Черезов.