Fitch поліпшило рейтинги українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз державних ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку зі "стабільного" на "позитивний" і підтвердило на рівні "B" їх довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні агентства в понеділок, Fitch також підтвердив рейтинг дефолту емітента ПроКредит Банку на рівні "B +" і поліпшив його прогноз зі "стабільного" на "позитивний".

Згідно з повідомленням, дана оцінка також враховує 100% -ву державну власність банків (95% для Укргазбанку), системне значення (більше для ПриватБанку та Ощадбанку, враховуючи їх 32% і 18% ринкових часток в депозитах фізосіб відповідно до кінця першого півріччя).

Крім того, враховується рекордна підтримка капіталу, надана Ощадбанку та Укрексімбанку і підтримка акціонерного капіталу ПриватБанку після націоналізації.

Fitch зазначив, що приналежність ПриватБанку державі не має стратегічного значення і можлива його приватизація не призведе до послаблення стимулу для уряду надавати йому підтримку шляхом високої системної значущості фінустанови.

Аналітики також відзначають, що можливості влади надавати підтримку, особливо в іноземній валюті, обмежені, про що свідчить рівень суверенного рейтингу країни (B).