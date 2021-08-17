Fitch поліпшило рейтинги українських держбанків до позитивного

Fitch поліпшило рейтинги українських держбанків до позитивного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз державних ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку зі "стабільного" на "позитивний" і підтвердило на рівні "B" їх довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні агентства в понеділок, Fitch також підтвердив рейтинг дефолту емітента ПроКредит Банку на рівні "B +" і поліпшив його прогноз зі "стабільного" на "позитивний".

Згідно з повідомленням, дана оцінка також враховує 100% -ву державну власність банків (95% для Укргазбанку), системне значення (більше для ПриватБанку та Ощадбанку, враховуючи їх 32% і 18% ринкових часток в депозитах фізосіб відповідно до кінця першого півріччя).

Крім того, враховується рекордна підтримка капіталу, надана Ощадбанку та Укрексімбанку і підтримка акціонерного капіталу ПриватБанку після націоналізації.

Fitch зазначив, що приналежність ПриватБанку державі не має стратегічного значення і можлива його приватизація не призведе до послаблення стимулу для уряду надавати йому підтримку шляхом високої системної значущості фінустанови.

Аналітики також відзначають, що можливості влади надавати підтримку, особливо в іноземній валюті, обмежені, про що свідчить рівень суверенного рейтингу країни (B).

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