Боба Ділана звинуватили в зґвалтуванні малолітньої

Відомого американського музиканта Боба Ділана звинуватили у вживанні наркотиків та зґвалтуванні 12- річної дівчинки в 1965 році, повідомляє Новое время.

Як передає NBC News, йдеться про інцидент, який стався у 1965 році в готелі Chelsea Hotel. Бобу Ділану тоді було 20 років. Позов проти музиканта був поданий до Верховного суду штату Нью-Йорк.

Згідно з даними з суду, в травні 1965 року Ділан подружився з дівчинкою, щоб встановити з нею «емоційний зв'язок і знизити її заборони з метою сексуального насильства».

У позові не були надані докази, однак зазначено, що дівчинка страждала на депресію, тривогу та іншими наслідками жорстокого поводження.

Представник Боба Ділана заявив, що «твердження 56-річної давності не відповідає дійсності та буде енергійно захищено».