Індія вкладе трильйон доларів в протистояння з Китаєм

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в неділю заявив, що Індія має намір інвестувати 100 трильйонів рупій (майже 1,4 трильйона доларів) в інфраструктуру, щоб прискорити економічне зростання і створити додаткові робочі місця, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджує Bloomberg гроші витратять на різні види транспорту і на розвиток логістики. Третя за величиною економіка Азії веде протистояння за інвесторів з Китаєм, і тому потребує будівництва доріг і портів, які поліпшать внутрішній ланцюжок поставок і ефективно підключать її до міжнародного.

Саме логістика, за словами експертів, є перешкодою для розвитку інфраструктури в Індії. Виділені гроші повинні підтримати індійську промисловість і зробити її більш конкурентоспроможною на світовому ринку.

Такі масштабні вкладення пов'язані з високими цілями по експорту на цей фінансовий рік: уряд розраховує на 400 мільярдів доларів (при 290,6 мільярда доларів за минулий рік). Нарендра Моді також повідомив, що країна в наступні 25 років скоротить імпорт енергії та знизить викиди вуглецю.

"Для того, щоб Індія була самостійною, необхідно, щоб вона стала енергетично незалежною" , - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, до 100-річчя своєї незалежності країна зможе самостійно забезпечити себе енергією і перетвориться в глобальний центр використання екологічно чистого водню в енергетиці.

Зараз Індія є третім за величиною споживачем та імпортером нафти у світі, яка обходиться країні в 12 трильйонів рупій на рік. Уряд Індії заохочує компанії переходити на поновлювані джерела енергії, а підприємці, в свою чергу, прагнуть залучити закордонних інвесторів.