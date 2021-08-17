Россия и Китай хотят, чтобы США бесконечно вливали деньги в Афганистан — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что власти России и Китая хотели бы, чтобы страна и дальше продолжала тратить ресурсы и деньги на Афганистан, повідомляє Новое время.

В то же время, глава Белого дома сообщил, что США будут продолжать оказывать поддержку жителям Афганистана, «продвигая региональную дипломатию».