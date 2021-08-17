Канада закриває посольство в Афганістані

На тлі різкого загострення ситуації в Афганістані Канада вирішила тимчасово згорнути роботу свого посольства в цій країні.﻿ Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє Укрінформ.

“Після консультацій із послом Канади в Афганістані, було ухвалено рішення про тимчасове припинення наших дипломатичних дій у Кабулі. Як завжди, нашим пріоритетом у цій ситуації залишається безпека канадських працівників. Вони наразі повертаються до Канади” , - сказав Саджан.

Він додав, що посольство відновить свою роботу, “щойно ситуація в Афганістані дозволить нам гарантувати надання належного рівня послуг й адекватної безпеки для персоналу”.