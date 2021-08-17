У Китаї будують величезний кондиціонер для охолодження частини міста

У Шеньчжені на південному сході Китаю встановлюють новітню систему охолодження, здатну регулювати клімат на площі 3 км кв. На сьогодні побудовано вже три такі станції, ще сім заплановані для запуску в найближчі роки, повідомляє Обозреватель.

Система централізованого охолодження (DCS) подає холодне повітря в торгові центри, офіси та транспортні станції, але не в житлові будинки.

"Характеристики житлових будинків визначають, що вони не підходять для DCS, система вимагає більш повсякденного використання, наприклад, з 8:00 до 17:00, включно з офісами, комерційними центрами, метро або центрами обробки даних" , – вказав Фу Цзяньпін, директор Qianhai енергетики і віцепрезидент районного комітету енергетики Китайської асоціації енергоефективності будівель.

Він додав, що саме нова система дозволить в рази скоротити споживання електроенергії міста (до 130 млн кВт на рік), але при цьому зберегти функцію охолодження ключових об'єктів в жарку погоду.

Кондиціонер DCS. Джерело: South China Morning Post

DCS розподіляє холодопродуктивність у вигляді охолодженої води або іншої середовища від центрального джерела до кількох будівель через мережу підземних трубопроводів. До станції DCS, яка знаходиться на чотирьох поверхах під землею, підключений клубок труб, водозбірників, сепараторів і охолоджувачів на території, досить великої для футбольного поля.

"Це схоже на фабрику, яка займається промисловим виробництвом охолодженої води для кондиціонерів" , – пояснили в компанії розробників.