Вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабула

Американський вантажний літак C-17 Globemaster III ВВС Штатів евакуював з Кабула 640 афганців, повідомляє Кореспондент.

Як передає видання Defense One, літак належить 436-му авіакрилу, що базується на базі ВПС Дувр в Делавері (США).

"Літак не збирався брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту" , - йдеться в повідомленні.

Рейс став одним з небагатьох, які могли евакуювати одночасно таку кількість людей. Афганці, які вилетіли з Кабула на авіабазу Аль-Удейд в Катарі, сиділи на підлозі.