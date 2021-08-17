Помер олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби Голубничий

16 серпня, не стало дворазового олімпійського чемпіона зі спортивної ходьби Володимира Голубничого. Знаменитий легкоатлет помер у віці 85 років, повідомляє Факти.ICTV.

Про смерть Володимира Голубничого, легендарного спортсмена, повідомили в пресслужбі федерації легкої атлетики Сумської області. Однак про причини смерті Голубничого поки нічого невідомо.

Відомо лише, що останні кілька днів колишній спортсмен перебував у лікарні.

Які досягнення встановив Голубничий

Легкоатлет народився в 1936 році в Сумах. За всю спортивну кар'єру брав участь в п'яти Олімпійських іграх у складі збірної СРСР.

Голубничий двічі ставав олімпійським чемпіоном зі спортивної ходьби на 20 км (Рим-1960 і Мехіко-1968). Крім золотих медалей, легкоатлет вигравав бронзу на Олімпіаді-1964 і срібло на Іграх-1972.

Голубничий двічі встановлював світові рекорди. Так, в 1955 році він пройшов 20 км за 1:30:36, а в 1959-му подолав цю дистанцію за 1:27:04.

В активі спортсмена є три нагороди чемпіонатів Європи. У 1962-му він зайняв третє місце, в 1966-м - друге, а в 1974 став переможцем турніру.

Після закінчення кар'єри Голубничого обрали на пост глави союзу спортсменів-ветеранів Сум. Також він отримав статус почесного члена Національного олімпійського комітету України (НОК).

У 2012 році Голубничого визнали одним з 24 найбільших легкоатлетів світу. Тоді він потрапив в Зал слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.