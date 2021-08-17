17 серпня - яке сьогодні свято, прикмети й іменинники
17 серпня православна церква вшановує пам'ять семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Вони жили в III столітті, повідомляє РБК-Україна.
У народі відзначають день Авдотьї Малинівки. Також існують і інші її прізвиська - Огуречниця, Сеногнойка.
Євдокія народилася в Римі і її виховували християни. Коли перський цар Сапор наказав схопити всіх людей з християнською вірою, то була схоплена і Євдокія. Її посадили в ув'язнення.
Але під час ув'язнення вона не сиділа склавши руки, а підтримувала інших в'язнів, багато з яких завдяки її проповідям змогли пережити страшні тортури. Коли цар про це дізнався, то наказав піддати її жорстоким тортурам і стратити.
Люди вважали, що, починаючи з цього дня в лісі встигає малина. Також жінки збирали огірки, бо пізніше вони вже не ростуть. Крім того, люди ховали сіно через дощі.
Що не можна робити 17 серпня
- Сьогодні не можна брати гроші в борг, тому що в будинку не буде матеріального благополуччя;
- Якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте в цей день;
- Не потрібно починати нові справи. Сьогодні краще приділити час старим невирішеним питанням.
Головні прикмети дня
- Яка погода буде в цей день - таким буде і листопад;
- Якщо сьогодні пройде дощ, то все неприбране сіно згниє;
- Люди говорили, що на Євдокію криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше.
У цей день іменини святкують Андрій, Олексій, Дарина, Євдокія, Ірина. Привітайте цих людей з днем ангела!