Німецька економіка виявилася "найбруднішою"

Дослідження The Economist показало, що останні 20 років німецька економіка - головна в Європі - була найбільш «брудною». Німеччина активно згортає виробництво ядерної енергії, як і раніше залишаючись в залежності від викопного палива, повідомляє Лента.Ру.

Країна почала поетапно припиняти роботу своїх 12 атомних електростанцій після катастрофи на реакторі Фукусіма в Японії. В кінці 2022 року закриються останні три об'єкти. У липні з'явилася інформація, що Німеччина заручилася підтримкою Австрії, Данії, Люксембургу та Іспанії, виступивши проти планів Євросоюзу класифікувати ядерну енергетику як «екологічну» і інвестувати в неї кошти.

Разом з тим Німеччина має намір досягти вуглецевої нейтральності на п'ять років раніше за весь ЄС - до 2045 року, як і раніше сильно залежачи від викопного палива для виробництва електрики та опалення. У період з 2000 по 2019 рік країна виробляла в середньому на 43 відсотки більше шкідливих емісій, ніж країни з активними атомними електростанціями.

Зараз європейські країни, що використовують ядерну енергію, мають більш низькі рівні викидів вуглекислого газу, ніж ті, які спираються на інші види палива. Добре регульована атомна енергетика безпечна і забезпечує стабільне джерело електроенергії без шкідливих емісій. Більшість сусідів Німеччини не підтримують її ядерну політику.

З 17 європейських країн, що використовують таку енергію, тільки Великобританія планує найближчим часом закрити кілька електростанцій, при цьому в країні все ще будуються нові об'єкти. Крім того, Сенат США також націлений на широку підтримку національної ядерної енергетики.

У Німеччині наближаються вибори, а населення стурбоване відновленням країни після недавніх катастрофічних повеней. Дуже ймовірно, що глобальне потепління буде одним з головних пріоритетів суспільного порядку денного, і влада підніме питання про повернення до ядерної енергетики, вважають експерти.