Як не втратити субсидію при купівлі квартири

Як не втратити субсидію при купівлі квартири

"Протипоказанням" до призначення субсидії тепер не буде купівля квартири, якщо вона зроблена протягом шести місяців після продажу іншої квартири, яка була єдиним житлом, повідомляє Сьогодні.

В цілому ж право на субсидію втрачають ті, хто купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше. Йдеться про одну покупку протягом року.

Такі зміни затвердив Кабінет міністрів України.

Крім того, на субсидію як і раніше не можуть претендувати ті, в чиїй власності знаходиться більше одного об'єкта у власності, якщо один з них знаходиться в селі або належить відразу декільком особам.

Норми житла для отримання субсидій

Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з людини становить майже 49 кв. м і 13,65 – на кожну наступну людину. Тобто на сім'ю з трьох людей – близько 75 кв. м.

Але в наданні субсидії точно відмовлять, якщо:

  • площа квартири перевищує 130 кв. м,
  • площа будинку – понад 230 кв. м.

При призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.

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