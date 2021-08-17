Військові Ізраїлю відібрали у ХАМАС 23 тонни шоколаду

Військовослужбовці ізраїльської армії вилучили 23 тонни шоколадних батончиків, які належать угрупованню ХАМАС, повідомляє Кореспондент.

Як пише newsru.co.il, партію солодощів виявили в ході спільної роботи управління військової розвідки, національного штабу по боротьбі з фінансуванням терору при міністерстві оборони Ізраїлю і національного центру аналізу вантажів в податковому управлінні.

За даними військової розвідки Ізраїлю, ХАМАС використовує розгалужену мережу імпорту продуктів харчування до сектор Гази для фінансування терористичної діяльності.

Кошти від продажу продукції, в тому числі надходять до бойового крила терористичної організації ХАМАС. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підписав указ про конфіскацію перехопленого вантажу.