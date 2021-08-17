Курс валют НБУ на 17 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 16 серпня, знизився на 5 коп до 26.65 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 31.36 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.63 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп до 36.94 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 16 коп до 29.15 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого не змінився і склав 6.87 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 16 серпня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.645 700
|EUR
|євро
|31.363 300
|RUB
|рубль
|0.362 610
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.941 600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.154 400
|PLN
|польський злотий
|6.867 300