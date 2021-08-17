Таліби обвалили ринок США

Обвал акцій на біржах в США на початку торгів 16 серпня стався на тлі зростання числа заражених коронавірусом, а також геополітичних проблем в Афганістані, пов'язаних із захопленням країни талібами, повідомляє "Лента.ру".

Індекс S&P 500 впав на 0,31 відсотка. Промисловий індекс Dow Jones втратив 0,17 відсотка, а індекс Nasdaq впав на 0,8 відсотка, після чого піднявся на 0,52 відсотка. Індекс акцій малих компаній Russell 2000 знизився на 0,46 відсотка. Акції Tesla впали більш ніж на 3 відсотки після того, як уряд США оголосив про проведення офіційного розслідування щодо функцій автоматизованого водіння компанії після випадків зіткнень з припаркованими автомобілями.

Новина про крах уряду Афганістану в минулі вихідні дійшла і до інвесторів. Хоча економіка цієї країни невелика, її географічне розташування у вразливій частині світу між економічними гігантами Південної і Східної Азії і багатим на нафту Близьким Сходом стало визначальним фактором. Так, ціни на нафту впали з 70,25 доларів в п'ятницю до 69,48 доларів у вівторок.

Оптимізм інвесторів знизив індекс споживчих настроїв Мічиганського університету, який 13 серпня впав до 70,2 з попереднього рівня 81,2 у липні. Це було найбільше падіння з квітня 2020 року, коли пандемія вперше охопила країну.