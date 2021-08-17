У Польщі загинув під час пожежі молодий українець

У Польщі сталася чергова трагедія, яка забрала життя українського заробітчанина. Тут, в місті Катовіце, в житловому будинку спалахнула сильна пожежа. У боротьбу з вогнем вступив 23-річний Ігор Турецький з міста Дрогобич. Однак його зусилля виявилися марними. Молода людина отримала сильні опіки та була екстрено доставлена до лікарні, повідомляє Страна.ua.

За інформацією "Обозреватель" польські лікарі боролися за його життя, але без результатів. Ігор Турецький помер в клініці. Хлопець працював у польській інтернет-компанії з доставки посилок. Він залишив свою дівчину Діану, з якою планував незабаром зіграти весілля.

Друзі Ігоря Турецького через соцмережі зібрали гроші, щоб перевезти тіло хлопця додому для поховання. Агентство з працевлаштування в Польщі, а також господар компанії, де працював українець, теж внесли свою лепту. Тіло Ігоря Турецького повинні доставити в Дрогобич на днях. Деякі зволікання пов'язані з бюрократичним процесом оформлення необхідних документів.