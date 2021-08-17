Як швидко позбутися від синців: поради медиків

Синці можуть бути не тільки нешкідливими "супутниками" ударів і саден, а й вказувати на більш серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомляє Clutch.

Фахівці Київського Центру громадського здоров'я розповіли, як швидше позбутися від синців і в якому випадку вони є "тривожними" дзвіночками, що вимагають консультації лікаря.

Експерти повідомили, що під час удару в тілі людини відбувається розрив підшкірних судин, внаслідок якого в м'які тканини витікає невелика кількість крові. Спочатку з'являється синець синьо-чорного кольору, потім він у процесі загоєння поступово змінюється на зеленуватий або жовтий.

Існують прості правила у вигляді мнемоніки RICE, які допоможуть зменшити видимість синяка і прискорити його зникнення:

R (rest) - не навантажуйте пошкоджену ділянку.

І (ісе) кращий засіб - що завгодно з морозильника, загорнуте в сухий рушник (пакет з льодом, Заморожені продукти). Процедуру можна повторювати кілька разів на день.

С (compress) - якщо набряк збільшується, накладіть на пошкоджене місце тисне бандаж.

Е (elevate) – зробіть так, щоб травмоване місце було у вертикальному положенні.

Якщо цілісність вашої шкіри не порушена, то не варто накладати бинтові пов'язки.

Слід звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас підписана декларація, якщо:

присутній хвороблива припухлість в області синця;

біль не зникає навіть через 3 дні після незначної травми;

підвищилася частота появи великих і хворобливих синців, особливо якщо вони з'являються на тулубі, спині та обличчі, або розвиваються з невідомих причин;

над синцем з'явилося пухлиноподібне утворення (гематома);

аномальні кровотечі іншої локалізації, наприклад, з носа або ясен.

Ці ознаки і симптоми можуть вказувати на такі серйозні проблеми, як згортання крові, гіпертонія, ревматизм.

Намагайтеся вести активний спосіб життя, але будьте обережними.