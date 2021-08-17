Чеські євробляхи розшукує Інтерпол

Власники недешевих євроблях марок Mercedes-Benz, Audi, Land Rover і BMW, що привезли з Чехії, зіткнулися з неприємним сюрпризом: на фінальному етапі пільгового розмитнення при постановці на облік в місцевих МРЕВ автомобілі "дзвенять" по базі Інтерполу, що означає знаходження даних ТЗ в міжнародному розшуку, повідомляє UBR.

У підсумку на українського громадянина заводиться кримінальне провадження, а машину забирають на штраф-майданчик до з'ясування всіх обставин.

З досвіду профільних юристів, така справа може затягнутися на рік-півтора, а водієві ще й доведеться заплатити за зберігання ТЗ.

"Якщо така ситуація сталася, то потрібно звертатися до адвоката, щоб він доводив легальність тих документів, на підставі яких відбувалася покупка даного автомобіля - договір купівлі-продажу, інші документи, що підтверджують право власності, і ті документи, які використовувалися при розмитненні", - коментує адвокат ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Справа в тому, що коли "вистрілює" Інтерпол, то порушується кримінальна справа, вносяться відомості в ЕРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і починається розслідування.

З українцем проводяться допити: де, коли і у кого той купив авто. Паралельно подається запит на офіційний висновок від Інтерполу за таким транспортом, після чого - міжнародний запит, який включає в себе цілий ланцюжок інстанцій.

"Наша поліція звертається до Офісу генпрокурора України, щоб той звернувся до чеських колег. Вони, в свою чергу, звертаються в поліцію відповідного регіону, щоб ті опитали власника автомобіля, який продав автомобіль в Чехії. І весь цей ланцюжок може тривати мінімум рік. Весь цей час автомобіль знаходиться на штраф-майданчику, і за його зберігання також доведеться платити", - говорить Казачук.

Шахраї користуються уразливим становищем євробляхерів

UBR.ua спробував дізнатися причину ситуації, що склалася, але прокоментувати в МРЕО її погодилися тільки на умовах анонімності. Там розповіли, що кожна друга машина з чеської реєстрацією "дзвенить" по базі Інтерполу. В основному це автомобілі вартістю $8000- $50 000, від 2010 до 2019 року випуску.

Варіантів того, чому машина знаходиться в розшуку по лінії Інтерполу може бути кілька.

"Перший і найбільш ймовірний - коли чех або компанія, які продавали цю машину, заявили про її крадіжку, щоб отримати відшкодування від страхової компанії. Тобто з одного боку вони взяли гроші за автомобіль, тому що фактично його продали, але так як покупцем був українець і продаж ніде не зафіксували, паралельно заявили про викрадення і отримали компенсацію, ідентичну вартості ТЗ", - розповів глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Таким чином, говорить експерт, українці стають заручниками ситуації просто тому, що більшість угод на покупку машин на іноземних номерах в Україні ніде нормально не фіксувалися і юридично не оформлялися: мало хто міг подумати, що колись справа дійде до розмитнення цих автомобілів.

"Передали один іншому ключі, гроші, взяли техпаспорт - ось так в Україні в основному проходять продажі євроблях. Тому, у багатьох немає договорів, і вони не можуть довести право власності. Крім того, "євробляха" в принципі не має права бути проданою у нас, поки не буде розмитнена. Це все і пускає в хід всілякі шахрайські "схеми", - пояснює глава Інституту досліджень авторинку.

Він передбачає, що проблема торкнулася саме чеських машин, тому що литовські і польські автомобілі можна легально зняти з обліку і дистанційно, а ось машини з Чехії - виключно, коли власник фізично присутній в країні.

Відповідно, під сумнівом і сам факт зняття автомобіля з обліку: а значить, говорить експерт, або він не був фактично знятий, або за підробленими документами.

"Також, можливо, в Чехії є якийсь обов'язковий податок або платіж для тих, на кого там зареєстрована машина, і щоб його не платити, вони пишуть ось це "фіктивну" заяву про крадіжку автомобіля", - аналізує Бучацький.

Перевірити авто завчасно - не вийде

Ще однією причиною того, чому машини на чеській реєстрації знаходяться в розшуку по базі Інтерполу, експерти називають ще одну шахрайську схему, коли нові автомобілі брали в оренду, лізинг або кредит в Чехії, потім на них перетинали кордон, заявляли про викрадення і, відповідно, всі платежі до кінця не виплачувалися.

"Однозначно тут з'ясує тільки суд, який буде розбиратися у всіх деталях: робити запити до уповноважених органів, отримувати відповіді і розуміти, що взагалі відбувається. Але це велика проблема для людей, які ці машини тут мають", - резюмує Бучацький.

В цілому, за словами експертів, ситуація ускладнюється тим, що база Інтерполу є закритою, і результат дає тільки тоді, коли євробляха знаходиться безпосередньо в МРЕО і проходить реєстрацію ТЗ.

Тому, перевірити наперед при покупці, чи буде така машина краденою чи ні, по цій базі неможливо.

Що пропонують адвокати

Адвокат Вадим Володарський зазначає, що зважаючи на всі чинникі, ймовірність для власників таких євроблях законно отримати їх назад - невелика, і тільки при відмові ініціатора розшуку.

"Звичайно, можуть бути нюанси в залежності від обставин заволодіння. Але дії поліції (вилучення автомобіля до рішення суду) не можна вважати незаконними, якщо авто реально в розшуку", - коментує він.

З ним згоден і юрисконсульт ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук, який настійно рекомендує власникам таких автомобілів звертатися за юридичною допомогою, оскільки є всі шанси втратити і автомобіль, і вже заплачені митні платежі в розмірі 35 000 - 40 000 грн.

Завданням "захисту" в такому випадку буде довести в суді, що ніяких кримінальних дій або шахрайства з боку громадянина України не було, і закрити справу.

Далі в ЕГРДР вносяться дані про те, що ознаки кримінального порушення за статтею "викрадення" відсутні і автомобіль повертають власнику. Тільки на ділі весь процес може зайняти кілька років і неабияк вимотати нерви і фінанси власників "преміум"-євроблях.