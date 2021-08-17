Світові ціни на цукор продовжать зростати

Тростинний і рафінований (білий) цукор подорожчали на тлі скорочення поставок з Бразилії. Жовтневі ф'ючерси на обидва види сировини зросли на минулому тижні на 7 відсотків і практично досягли чотирирічного максимуму, повідомляє "Лента.ру".

Ціни на обидва види цукру зараз знаходяться на двотижневому піку. Білий цукор 16 липня торгувався на біржі ICE за 497 доларів за тонну, а тростинний - близько 44 тисяч доларів за тонну. Вартість цукру зросла і продовжить рости через заморозки в Бразилії, які погубили посіви очерету. Цукровим фабрикам довелося компенсувати контрактні обіцянки за рахунок існуючих запасів, а у трейдерів з'явився простір для цінових спекуляцій.

Експерти Bloomberg вважають, що додатковим фактором подорожчання може стати нова енергетична політика Індії, яка теж є великим експортером цукру. Прем'єр-міністр Нарендра Моді вирішив прискорити програму, згідно з якою потрібно наростити частку етанолу в паливі до 20 відсотків до 2025 року. Індійська влада хоче скоротити вуглецеві викиди, знизити залежність від імпортної нафти і стимулювати виробництво цукрової тростини, з якої отримують етанол. Однак експерти побоюються, що через фокус на більш чистому паливі поставки цукру з Індії скоротяться, а ціни на сировину продовжать рости.