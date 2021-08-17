Гороскоп на 17 серпня: що чекає на всі знаки Зодіаку

У вівторок, 17 серпня, Близнюків чекає феєрична подія, яка може змінити життя, Дівам порадили переглянути свої підходи до отримання грошей, а Стрільцям доведеться ухвалити важливе рішення. У цей день Козероги можуть отримати велику суму грошей, а Водолії можуть поміняти роботу, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на 17 серпня.

Овен

Дозвольте собі трохи відпочинку, просто проведіть цей день якомога спокійніше, у розслаблені та самотності, бо вам зараз для того, щоб відновитися, дуже потрібно саме усамітнення та повний релакс.

Телець

Це може бути дуже щасливий сімейний день, коли ви насолоджуєтесь відчуттям родинної єдності, можливо, святкуєте якісь свята, і взагалі дуже щасливі. Втім, ці відчуття можуть стосуватися і ваших дружніх відносин.

Близнюки

Цей день може стати справді феєричним, адже з вами трапляється одне з тих див, про які ви будете згадувати все своє життя. Це може бути як виграш в лотерею, так і чималий перспективний контракт, а може і знайомство з неймовірною людиною.

Рак

Ваша світла голова дозволяє вам розробляти просто геніальні плани. Сьогодні ви працюватимете над важливою темою, яка ладна підняти ваш статус на неймовірну висоту, стати успішними та знаменитими. І вам вдасться винайти чудовий спосіб це зробити.

Лев

Ви сьогодні і швець, і жнець, і на дуді гравець, словом, працюєте дуже багато, і за всіх. Доводиться вам і командувати, і чорнову роботу виконувати. Але ви настільки мотивовані та окрилені, що вам надзвичайно це подобається, хоч фізично буде складно.

Діва

Уже варто змінювати свої підходи до грошей і до способів їх отримання. Саме сьогодні ви можете переконатися у тому, що старі методи не працюють і потрібно їх переглянути, а може і кардинально відмовитися від того, що вже не приносить ні радості, ні прибутків.

Терези

Годі вже сидіти на місці і нічого не робити. Схоже, що час замислитися над тим, що у майбутньому принесе вам розвиток та зростання, приміром нові знання та вміння, якісь навчальні курси. Обирайте собі нові напрямки за бажанням та кращими перспективами.

Скорпіон

Від вашого мудрого слова сьогодні багато що залежить. Приміром, ви настільки можете надихнути своїх дітей, коханих чи колег, що вони справді повірять у себе і ладні будуть перевернути цей світ і перетворити своє життя на щось неймовірне.

Стрілець

Цілий день будете щось обирати та вагатися, адже ви маєте ухвалити серйозне рішення, від якого залежить ваше подальше життя. І це буде дуже непросто зробити, адже всі варіанти вас цілком влаштовують, просто ви ще не визначились.

Козеріг

Ви маєте отримати сьогодні чималу суму грошей, яку дуже довго очікували, можливо, вам хто заборгував і ось нарешті можете розраховувати на повернення боргу. Тож подумайте над тим, куди витратити чи вкласти ці кошти.

Водолій

Ваші таланти вимагають виходу, і якщо ви поки не дуже задоволені своєю професійною реалізацією, можете прийняти рішення змінити роботу чи розпочати власну справу, словом, почати щось нове, піти у новому напрямку, щоб нарешті бути реалізованими.

Риби

Сьогодні доводиться багато працювати головою, аби якнайшвидше досягти поставлених цілей. І ви будете у цьому настільки вправними, що заживете слави генія, але розумова праця вимагає зосередженості, тому ви зараз не надто товариські.