Українські телеканали порушують закон про державну мову

Норму щодо обов'язковості демонстрування фільмів українською мовою порушують сім національних телеканалів. Про це свідчать результату моніторингу, проведеного Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, повідомляє Лівий берег.

Місяць тому, 16 липня, набула чинності частина шоста статті 23 щодо обов'язковості демонстрування фільмів та серіалів державною мовою.

Щоб з’ясувати, чи виконують її українські телеканали, Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 12 серпня провів повторний моніторинг ефірного мовлення дев’яти телекомпаній. Серед них - шість національних телеканалів, у діяльності яких минулого разу були зафіксовані порушення, а саме: “Інтер”, “Україна”, “К1”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”; а також трьох національних телеканалів, щодо яких на адресу Уповноваженого надійшли численні скарги громадян щодо показу фільмів та серіалів недержавною мовою: “1+1”, “2+2” та “СТБ”.

За результатами моніторингу були виявлені порушення закону про державну мову вже сімома телеканалами: “Інтер” - 5 порушень; “Україна” - 2 порушення; “Мега” - 2 порушення; “СТБ” - 2 порушення; “1+1” - 1 порушення; “2+2” - 1 порушення; “ICTV” - 1 порушення.