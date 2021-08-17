Репетиція параду до Дня Незалежності: де в Києві перекриють вулиці

18 серпня в центрі столиці відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності. Про це з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації, повідомляє Вести.

У зв'язку з заходом передбачені масштабні перекриття руху.

За словами столичних чиновників, всього заплановано три репетиції - 18, 20 і 22 серпня, під час яких з 15:30 до 1:15 планується тимчасове обмеження руху транспортних засобів по ряду вулиць.

Під час руху зведеної механізованої колони до місця проведення репетицій на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності заплановано обмеження руху по маршрутах:

колони №1 (гусенична і колісна техніка): парк військової частини А0222 (А1937) - вул. Маршала Рибалко - вул. В. Чорновола - виїзд на вул. Перемоги по зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського моста - проспект Перемоги (по зустрічній смузі) - площа Перемоги (по зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик;

частини колони №1: вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик;

колони №2 (колісна техніка): аеродром "Святошин" - вул. Академіка Туполєва - по зустрічній смузі проспекту Перемоги до шляхопроводу метро "Нивки" - проспект Перемоги - площа Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

частини колони №2 по вул. Антоновича - вул. І. Федорова (Либідська площа, в залежності від довжини колони) - вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик;

колони №3 (колісна техніка): військова частина А0139 (проспект Перемоги 55/2) - проспект Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Велика Васильківська - пл. Льва Толстого - вул. Велика Васильківська - пл. Бессарабська - вул. Хрещатик.

Також анонсовані траси перекриття руху транспорту під час переміщення частин військової техніки після проходження по вулиці Хрещатик і повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції.

З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті київської влади.

Крім того, 18, 20 і 22 серпня з 15:30 до 1:15 заплановано обмеження руху транспортних засобів на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківській до площі Льва Толстого) і на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівська).

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

Звертається увага, що 18, 20, 22 і 24 серпня буде призупинено функціонування парковок в центрі міста.

Також під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.