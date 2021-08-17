Приховати широкі стегна чи живіт: штани за типом фігури

За допомогою одягу можна непогано скорегувати фігуру, приховавши недоліки і підкресливши переваги. Важливо враховувати це при виборі штанів. Давайте розбиратися, які моделі будуть добре коригувати, а від яких краще відмовитися в залежності від типу фігури, повідомляє РБК-Україна.

Секретами правильного вибору штанів поділилася стиліст Анастасія Михайлова на сторінці в Instagram.

Коригуємо широкі стегна

Які моделі не варто брати:

моделі з округлою формою крою

моделі з високою талією

моделі з тонким ременем

моделі з широкою куліскою

моделі з декором в зоні стегон.

джогери

прошиті стрілки від стегна

Варто купити:

моделі на середній посадці

прямі моделі без вигинів крою

Довжина повна або відкриває щиколотку

стрілки від коліна

Коригуємо виступаючий живіт

Які моделі не варто брати:

моделі з защипами

широкі зверху і вузькі внизу

висока посадка

принтована або фактурна тканина

декор у зоні живота

кулиска і збірки на поясі

кюлоти довжини трохи нижче коліна

Варто купити:

середня посадка

моделі зі щільної тканини

широкий ремінь

моделі із застібкою збоку

гладка, матова тканина

Коригуємо короткі ноги:

Які моделі не варто брати:

джогери

Низька посадка

довжина до середини гомілки і вище

принт на брюках

широкі зверху і вузькі внизу

Варто купити:

середня або висока посадка

широкий ремінь

довжина в підлогу або трохи вище щиколоток

однотонні моделі.

Коригуємо кривизну ніг:

Які моделі не варто брати:

Джогери

вузькі моделі

моделі зі стрілками

Варто купити:

прямі і широкі моделі

кльош від коліна або стегна

повна довжина

прибинтовані моделі

Ілюстративне фото (instagram.com/mihi_style)

Автор: Марина Настевич