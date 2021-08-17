Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
Верховний суд ухвалив рішення скасувати указ президента Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ. Офіс президента оскаржив "відновлення" судді. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Украина.
Офіс вже подав апеляцію на рішення суду. Тепер доля Тупицького залежить від її розгляду у Великій палаті ВС.
"Якщо вона залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення екс-глави КСУ", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, Верховний суд скасував указ, згідно з яким Тупицький позбувся посади в Конституційному суді.
У Зеленського заявили, що це ні-бито спроба зірвати судову реформу і пообіцяли оскаржити рішення.
Автор: Олег Черниш