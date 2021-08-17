В УАФ пояснили, чому оголосили заявку збірної без нового тренера

Співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко розповів про те, чому список викликаних в збірну України гравців на вересневі матчі відбору на ЧС-2022 був складений до того, як призначили нового головного тренера збірної України, повідомляє 24 Канал.

Засідання виконкому УАФ, на якому розглянуть питання тренерського штабу збірної, відбудеться в Будинку футболу у вівторок, 17 серпня.