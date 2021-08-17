В УАФ пояснили, чому оголосили заявку збірної без нового тренера
Співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко розповів про те, чому список викликаних в збірну України гравців на вересневі матчі відбору на ЧС-2022 був складений до того, як призначили нового головного тренера збірної України, повідомляє 24 Канал.
Засідання виконкому УАФ, на якому розглянуть питання тренерського штабу збірної, відбудеться в Будинку футболу у вівторок, 17 серпня.
"Відповідно до регламентних вимог ФІФА, виклики в клуби гравцям на тренувальний збір треба відправити за два тижні до початку збору. Ми під час свого засідання склали список футболістів. Їх і викликаємо на найближчий збір національної команди України",– пояснив Михайличенко.