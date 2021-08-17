Силовики в Криму проводять масові обшуки у кримських татар

В окупованому Криму російські спецслужби здійснюють обшуки в п’яти будинках татарських активістів. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З 4-ї ранку в п’яти будинках кримських татар відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах у тимчасово окупованому Криму", - написала Денісова у своєму Telegram-каналі вранці у вівторок.

Зокрема, в селищі Строганівка у Сімферопольському районі співробітники російських служб: центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раїфа Февзієва.

Також обшуки відбуваються в будинках місцевих активістів Джаббара Бекірова, Заура Абдуллаєва, Рустема Таїрова, Рустема Мурасова.

Денісова зазначила, що країна-окупант вкотре вдається до переслідування і залякування кримських татар. Ці обшуки є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції - право на повагу до приватного і сімейного життя.

Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.