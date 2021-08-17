Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку﻿ була настільки велика, що Національному банку довелося провести три інтервенції поспіль, щоб зупинити зниження котирувань безготівкового долара. Сьогодні експортери продовжать продавати валюту, готуючись до сплати податку на прибуток за другий квартал, тому котирування можуть продовжити зниження.

Все буде залежати від того, на якому рівні Національний банк вийде з інтервенціями сьогодні. Намічений на вівторок аукціон з продажу ОВДП не зробить сильного впливу на валютний ринок, оскільки нерезиденти вже явно втратили інтерес до покупок українських цінних паперів і не продаватимуть валюту для їх придбання.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,65/26,75 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в понеділок вдень подешевшав до 26,74-26,75 гривень; до вечора, відреагувавши на зростання котирувань на міжбанку, цінник підвищили до 26,79-26,80 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,80 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі відновлення зниження котирувань безготівкового долара готівковий також продовжить дешевшати.

Євро на ринку FOREX в понеділок опустився до позначки 1,1765 долара внаслідок корекції долара після його падіння в минулу п'ятницю. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1766-1,1779 долара, намагаючись продовжити зниження. Готівковий євро в понеділок продавали за ціною 31,42-31,45 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з цих самих цифр. Далі багато буде залежати від того, чи продовжить гривня зміцнюватиметься. Готівковий євро сьогодні буде звертати увагу як на ситуацію на українському валютному ринку, так і на FOREX.

Російський рубль в понеділок здійснював коливання в діапазоні 73,20-73,50 рубля за долар. Вранці вівторка він знову знижується по відношенню до американського долара і на цей момент опустився до 73,40 рублів. Готівковий рубль в понеділок подорожчав на 1 копійку, до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною; протягом дня можливі коливання ціни на 1-2 копійки за 10 рублів.