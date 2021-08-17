У Туреччині спалахнули екскурсійні судна з пасажирами на борту
В районі курортної Аланії в Туреччині пожежа знищила 4 екскурсійні судна – щоб врятуватись від вогню, люди стрибали за борт у воду, повідомляє Европейская правда.
Пожежа спалахнула у неділю ввечері на одному з прогулянкових суден в районі Тюрклер у провінції Анталія. Вогонь швидко перекинувся на три сусідні судна.
Люди, які перебували на суднах, рятувались від вогню, стрибаючи у воду. В результаті загиблих немає. Одна людина госпіталізована, оскільки отруїлась димом.
Два дерев’яні судна у підсумку згоріли повністю. Ще два, покриті металом, пожежним вдалось загасити. Причини загоряння встановить розслідування.