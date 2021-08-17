Кабмін зафіксував знижений тариф на електроенергію

Кабінет Міністрів зафіксував ціну електроенергії для індивідуальних побутових споживачів на рівні 1,44 грн/кВт-год за обсягу споживання 250 кВт-год/місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна норма закріплена в оприлюдненій пізно ввечері в понеділок постанові Кабміну №859 від 11 серпня 2021 року про внесення змін до постанови №483 від 5 червня 2019 року про покладення спеціальних обов'язків щодо забезпечення електроенергією населення.

Згідно з постановою, для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год/місяць ціна залишиться на рівні тарифу в 1,68 грн/кВт-год, що діяв до цього, за весь обсяг споживання.

Уряд зберіг тариф в 1,68 грн/кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за е/е за загальним лічильником у частині споживання е/е фізичними особами для власних потреб, за винятком професійної та господарської діяльності.

За таким тарифом оплачуватимуть е/е багатоквартирні житлові будинки, включно з гуртожитками, на технічні цілі та освітлення дворів, східців і номерних знаків, а також дачні, дачно-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи, садові товариства, кооперативи на роботу насосів і освітлення територій. Крім цього, такий самий тариф збережено для юросіб-власників або балансоутримувачів майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, у частині задоволення побутових потреб таких осіб, і релігійних організацій на комунально-побутові потреби.

За наявності двозонного лічильника індивідуальні та колективні споживачі, зокрема гуртожитки, оплачують з 23:00 до 7:00 половину тарифу, в решту годин - весь тариф, за наявності тризонного лічильника - 1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, а також 0,4 тарифу в нічний час з 23:00 до 7:00, в решту годин - фіксований тариф.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 11 серпня ухвалив рішення знизити тариф на електроенергію для населення з обсягом споживання до 250 кВт-год до 1,44 грн-кВт-год з 1 жовтня 2021 року.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, який представляв проект постанови, ухвалення такого рішення дасть змогу посилити захист побутових споживачів і впровадити з 1 жовтня фінансову модель спецобов’язків щодо забезпечення населення електроенергією (ПСО).